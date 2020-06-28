Одесская опера в День Конституции устроит концерт на Театральной площади

Ко Дню Конституции Украины и по случаю завершения 210-го театрального сезона Одесского оперного театра 28 июня, в 19:00, состоится прямая трансляция концерта с участием оркестра и ведущих солистов театра.

В программе — популярная и изысканная музыка украинских и мировых композиторов. Мероприятие состоится на сцене театра и будет транслироваться на экран, расположенный на Театральной площади с английской стороны.

В театре заверяют, что концерт будет проведён с обязательным соблюдением всех требований санитарной безопасности.