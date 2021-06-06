СЭМПО отпраздновала свой 10-летний юбилей

5 июня исполнилось 10 лет Службе экстренной мотопомощи Одессы (СЭМПО).

Свой День рождения СЭМПО праздновала на площадке HelloMoto по ул. Инглези, 13.

Как сообщает корреспондент Одесса News, организаторы праздника, они же — именинники — подарили море позитива, улыбок и памятные подарки.

Для взрослых и детей было много развлечений: выступления танцевальных коллективов, показательное выступления от клуба Insight Fight Team, шоу-программа на ходулях, аквагрим, весёлые конкурсы.

Именинник приготовил конкурсную программу с памятными призами и рок-концерт с участием групп Дюковский Сад, Ураган, Пульс, Ракета, Standard Cheating, Come Back.

Одесса News писала о буднях СЭМПО.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod