Одесский оперный театр приглашает на балет о романтической индийской любви

«Баядерка» – балет балетмейстера Мариуса Петипа на произведение австрийского композитора Людвига Минкуса. Премьера состоялась в 1877 году в Большом театре в Санкт-Петербурге. Литературной основой является пьеса «Шакунтала» и баллада «Бог и баядерка» И.В. Гёте.

18 декабря «Баядерка» в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Сюжет базируется на романтичной индийской легенде о несчастной любви храброго воина и баядерки. Солор охотится на тигров вместе с друзьями в священном лесу. Он и факир Магедавея отстают от остальных, чтобы поговорить с баядеркой – прекрасной Никией. Она – баядерка (или иначе –девадаси). Так в Южной Индии называют девочек, посвящённых божеству и живущих при храме всю жизнь. Между Солором и Никией вспыхивает любовь. Но в девушку влюблён Великий брамин, а юношу видит зятем раджа.

Сможет ли Солор выполнить клятву о вечной любви к Никии, данную над священным огнём?

Приходите в 16 часов.

Стоимость билетов 100-500 гривен. Их можно купить здесь.

Продолжительность балета 2 часа 30 минут.

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