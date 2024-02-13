К 160-летию китайского художника в одесском музее открыта выставка

В начале 2024 года исполнилось 160 лет со дня рождения выдающегося китайского художника Ци Байши (1864-1957). Празднование этого события Одесский музей западного и восточного искусства отмечает юбилейной выставкой работ мастера.

Ци Байши известен как художник не только на родине, но и во всём мире. В живописных работах художника поражает неподдельная искренность и простота, за которой скрывается такое центральное понятие восточной философии как «единство Неба и Человека». Художнику удалось уловить гармонию, царящую в природе.

На выставке представлены литографии и печатная графика Ци Байши из фондов музея, выполненные в традиционных жанрах китайской живописи, таких как Хуа-няо («Цветы и птицы»), Чун-юй («Насекомые и рыбы») и Линг-мао («Пернатые» и пушистые»).

Выставка открыта ежедневно, кроме среды, с 12:00 до 17:00 (касса до 16:30).

Билеты стоимостью 100/50 грн.

Адрес музея: ул. Пушкинская, 9.

Фото: Александр Синельников/Думская

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