Одесская филармония приглашает на открытие 175-го филармонического сезона

1 октября Одесская областная филармония начинает 175-й филармонический сезон.

Сезон откроется вечером классической музыки в исполнении Камерного оркестра Одесской областной филармонии им. Давида Ойстраха.

Художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист Украины Игорь Шаврук.

В программе прозвучат мировые хиты В.А.Моцарта, Й.Штрауса, Л.Андерсона, Я.Годе.

Дирижёр – Владимир Дикий.

Начало в 17 часов.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

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