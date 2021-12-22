Заражение Омикроном подтвердили 106 стран

Штамм коронавируса Омикрон зафиксировали в 106 странах мира.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«С момента последнего обновления, опубликованного 14 декабря, дополнительные страны во всех шести регионах ВОЗ сообщили о подтверждённых случаях заболевания штаммом Омикрон. По состоянию на 21 декабря 2021 года вариант Омикрон был подтверждён в 106 странах», — говорится в сообщении.

Как отмечает ВОЗ, недавние исследования указывают на то, что вариант Омикрон быстрее распространяется, чем штамм Дельта. Это, в частности, касается и стран с высоким уровнем иммунитета у населения.

В то же время данные о тяжести протекания заболевания после заражения штаммом Омикрон пока ограничены.

По предварительным данным ВОЗ, нейтрализация штамма Омикрон снижена у пациентов, прошедших «первичные серии вакцинации», а также у тех, кто ранее был инфицирован SARS-CoV-2. В Великобритании и Южной Африке растёт количество госпитализированных пациентов из-за заражения коронавирусом.

Африканский регион был единственным регионом, который сообщил об увеличении количества новых еженедельных смертей – на 15%. В других регионах ВОЗ зафиксирован аналогичный к прошлой неделе показатель смертности или его снижение.

Больше всего новых случаев заболевания за прошлую неделю зарегистрировано в США (725 750; снижение на 12%), Великобритании (507 984; рост на 45%), Франции (358 175; увеличение на 7%) и Германии (283 673; снижение на 19%).

Как сообщала Одесса News, вакцина от COVID-19 производства компании Moderna имеет в четыре раза более высокий риск такого редкого побочного эффекта, как миокардит (воспаление сердечной мышцы), чем у вакцины компаний Pfizer-BioNTech.

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