Аппетиты у коронавируса в Одесской области растут: новых 210 больных за сутки

На утро 22 августа в Одесской области зафиксировано 5 788 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Общее количество заболевших за сутки составляет 210 человек.

За сутки умер 1 пациент. Общее количество летальных случаев от COVID-19 составляет 86 человек.

Всего с начала пандемии выздоровели 1 689 пациентов, за сутки — 27.

Продолжают болеть 4 013 жителей одесского региона.

В своём традиционном еженедельном отчёте о работе Одесской областной госадминистрации в Facebook руководитель области Максим Куцый сообщил, что медицинскими учреждениями региона проведено более 81 тысячи тестирований ПЦР-методом, более 30 тысяч — методом ИФА.

«Одесская область находится в лидерах по проведению ПЦР-тестирования. Ежедневно мы проводим почти полторы тысячи исследований. Это от двух до семи раз больше других регионов Украины. Поэтому мы эффективно выявляем очаги заболевания и своевременно оказываем помощь пациентам», — отметил Максим Куцый.

Глава ООГА подчеркнул, что наибольший прирост новых больных — в городах Одесса и Измаил, Беляевском, Болградском и Овидиопольском районах.

Как сообщала Одесса News, в Украине за минувшие сутки коронавирусное заболевание подтвердили у рекордного количества людей — 2 тысяч 328. Также 657 пациентов вчера выздоровели, а 37 — умерли от осложнений.