Карантин: Что разрешено и запрещено с 22 мая

Кабинет Министров опубликовал постановление о продлении до 22 июня карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 и постепенном ослаблении противоэпидемических мероприятий.

Соответствующее постановление № 392 принято на заседании правительства.

Документом предусматривается установление так называемого адаптивного карантина с целью предотвращения коронавируса с 22 мая до 22 июня. Теперь каждая область сама вправе регулировать отмену тех или иных ограничений.

В частности, разрешается проведение спортивных соревнований до 50 участников без зрителей, религиозных мероприятий не более одного человека на 10 кв. метров, городской, пригородный и внутриобластной транспорт, работа отелей без ресторанов, а с 25 мая откроют метро и двери учреждений дошкольного образования.

Но с 1 июня будет несколько веселее — Министерство здравоохранения рекомендует полноценную работу некоторых заведений в регионах, где возможно ослабление карантина.

Так, с 1 июня будет разрешено возобновить работу фитнес-центров (кроме групповых занятий более 10 человек), деятельность учебных заведений в группах не более 10 человек, межобластные перевозки. Кроме того, с 1 июня запланировано запустить железнодорожные пассажирские перевозки.

С 10 июня в регионах с ослаблением карантина разрешена полноценная работа кафе, ресторанов в помещениях, работа учреждений культуры, а также гостиниц и хостелов.

С 15 июня запланировано возобновление авиаперевозок.

Об этом говорится на странице Минздрава в Facebook.

Ослабление карантинных мер в регионе возможно, если количество новых больных с коронавирусом составляет менее 12 человек на 100 тысяч жителей, а в больницах будут заняты меньше половины мест, определённых для пациентов с COVID-19.

Как сообщала Одесса News, 22 мая в Украине стартовал второй этап ослабления карантина. Каждый этап – это 10 дней.