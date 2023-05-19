Зеленский начал рабочий визит в Саудовскую Аравию: с кем встречался, что обсуждал

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Королевство Саудовская Аравия со встречи с Наследным принцем, Премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

В ходе встречи были подробно обсуждены актуальные двусторонние отношения и вопросы глобального характера, — информирует официальный сайт Офиса Президента Украины.

Глава Украинского государства выразил благодарность Мухаммаду бин Салману аль Сауду за приглашение принять участие в саммите Лиги арабских государств как почётный гость.

Президент Украины проинформировал собеседника о ситуации в сфере безопасности в нашей стране и противодействии российскому агрессору, рассказал о главных элементах украинской мирной инициативы – формуле мира, направленной на прекращение войны и восстановление мира.

Глава государства также отметил успешное участие Саудовской Аравии в возвращении из российского плена 10 иностранных военнопленных и выразил заинтересованность в продолжении совместных усилий по освобождению пленных.

Президент поблагодарил Наследного принца за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и принципиальную позицию в рамках международных организаций.

Наследный принц Саудовской Аравии подтвердил заинтересованность в инвестициях в Украину и восстановление нашего государства.

Владимир Зеленский пригласил Мухаммада бин Салмана аль Сауда посетить Украину с визитом.

Как сообщала Одесса News, 14 мая в рамках официального визита в Итальянскую Республику и Ватикан Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Франциском, в Германии 14 мая провёл переговоры с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а также в Великобритании 15 мая с Премьер-министром Соединённого Королевства Риши Сунаком и в Париже с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Фото: ОПУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod