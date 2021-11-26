Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан: «Беги, Вова, беги»

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан 25 ноября прокомментировал расследование «Украинской правды» о том, что президент Владимир Зеленский и руководитель ОПУ Андрей Ермак отмечали день рождения последнего на территории государственной резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области.

На своей странице в Facеbook Андрей Богдан написал:

«Громко раздаётся печальная и местами трагическая музыка… С грустным лицом соло поёт Жека Лысый: «Чёрный лебедь, чёрный лебедь, что ж ты вьёшься над пустою головой…» Вариант финальной песни для зимнего «Квартала 95». Прощальный «Вечерний квартал» «Беги Вова, беги», – написал Богдан.

Как сообщала Одесса News, «Украинская правда» 24 ноября опубликовала расследование, по результатам которого выяснили, что Зеленский и Ермак провели в Ивано-Франковской области около четырёх дней – покинули Киев в пятницу, а вернулись в понедельник вечером. 21 ноября, в День достоинства и свободы, Зеленский и Ермак «быстро и незаметно» слетали в Киев на вертолёте ГСЧС, чтобы почтить память погибших активистов Майдана, говорится в расследовании. День рождения Ермака – 21 ноября. У него был юбилей.

В ОПУ заявили, что «не было никакого четырёхдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями». Ермак сообщил, что юбилей «никак особо не отмечал».

Кстати. Юрист и экономист Богдан в мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента. В феврале 2020-го Зеленский его уволил, назвав назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты. После увольнения Богдана Зеленский назначил главой Офиса президента своего помощника Андрея Ермака. Богдан рассказал, что во время увольнения Зеленский сказал ему: «Ты – как нелюбимая женщина. Я не знаю, что ты правильно делаешь, что ты неправильно делаешь. Но ты вызываешь у меня агрессию во всём».

В июне 2020 года Богдан написал, обращаясь к Зеленскому: «Мне искренне жаль, что наши мечты про страну счастливых людей, где нет коррупции, вы променяли на тёплую ванну для себя и дешёвые прихоти непрофессиональных и самовлюблённых людей, которые вами манипулируют».

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