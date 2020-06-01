Всемирный клуб одесситов приглашает посмотреть на живопись с привкусом карамели

4 июня в 16.00 во Всемирном клубе одесситов (Одесса, ул.Маразлиевская, 7) откроется первая выставка после карантина — «Живопись с привкусом карамели».

Это будет шестая персональная выставка художницы Ирины Вишневской.

Будут представлены работы, ранее нигде не экспонировавшиеся – из серии «Арлекины», «Мальчик на красном коне», «Идеальный мир», «Игрушки», а также серия натюрмортов «Самоизоляция».

Выставка работает с 11.00 до 17.00 все дни, кроме субботы и воскресенья.

Творческие встречи с художницей будут проходить по вторникам и четвергам (с 15.00 до 17.00).

В ВКО просят гостей иметь при себе защитные маски! Пускать будут по 10 человек! Вход свободный.

Кстати. Ирина Вишневская – Ирен Шери (Irene Sheri) родилась в Белгород-Днестровском Одесской области в 1968 году. Начала изучать искусство в Белгородской школе искусств для одарённых детей.Затем закончила Одесский колледж искусств имени Грекова. В первый год обучения получила звание «Молодой художник года» на городской выставке.

В 17 лет поступила в Школу изобразительных искусств имени Серова в Санкт-Петербурге. Все картины и эскизы, созданные ею в течение 3-х лет обучения, в настоящее время используются на факультете, как образцы блестящей успеваемости. В 1990 году Ирина поступила в Санкт-Петербургскую Академию художеств.

За свои работы Ирен получила Государственную премию за выдающиеся достижения в искусстве, самую высокую награду для художника в России.