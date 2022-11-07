Спутники зафиксировали увеличение на полигонах Беларуси российских военных

В середине октября на основные белорусские полигоны стали прибывать эшелоны с российскими военнослужащими, строятся новые объекты военной инфраструктуры. Некоторые из них аналогичны тем, которые существовали в Беларуси до вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Об этом сообщила служба «Радыё Свабода», ссылаясь на спутниковые снимки компании Planet Labs, на которых видно большое количество военных палаток и техники на 230-м общевойсковом полигоне «Обуз-Лесновский» под Барановичами (Брестская область).

Снимки сделали 31 октября, однако, по данным издания, военные и техника начали прибывать на полигон после 16 октября. Размеры большего палаточного лагеря – 150 на 220 метров. Рядом с ним ещё один палаточный городок – 90 на 90 метров.

Всего россияне доставили по меньшей мере 150 палаток, а возле них находится около 200 единиц военной техники. Севернее полигона находится станция Верейцы, где стоит поезд, с которого её выгружают.

Также севернее лагеря оккупанты расположили полевой госпиталь размером 100 на 80 метров. В северной части учебного центра можно увидеть не менее 40 палаток общей площадью 100 на 60 метров.

Скопление техники замечено также на военном полигоне «Репища» под Осиповичами (Могилёвская область).

На спутниковом снимке за 31 октября зафиксирован лагерь размером 50 на 160 метров и не менее 35 военных палаток. Рядом стоянка для техники (150 на 150 метров). Изображены грузовики и несколько машин, похожих на гаубицы.

Спутниковые снимки полигона «Ласвида» в Витебске показывают, что палатки там стали появляться после 11 октября. На снимке за 14 октября они уже есть, появляется первая техника.

На снимках военного аэродрома Мачулищи под Минском от 30 октября видны три истребителя МиГ-31К ВКС России. Они способны нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Рядом с одним из них находится объект, по длине (7–8 метров) и форме похожий на ракету «Кинжал». О присутствии этих российских истребителей и наличии на аэродроме объектов, похожих на контейнеры для хранения ракет «Кинжал», говорит и британская разведка.

Украинские военные обозреватели отмечают, что формирование совместной региональной группировки войск Беларуси и РФ, о котором говорил президент Беларуси Александр Лукашенко в начале октября, «фактически уже началось и идёт достаточно быстрыми темпами».

Однако, по мнению военных экспертов, для нападения на Украину россиянам нужно около 70 тыс. человек с танками, техникой, боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

«Поэтому мы сейчас наблюдаем только начало процесса, российское присутствие в Беларуси будет продолжать увеличиваться», – считают эксперты.

Как сообщала Одесса News, по информации замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в октябре 2022 года, угроза повторного наступления российских оккупантов на Украину на северном направлении растёт.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развёртывании «совместной региональной группировки войск» из-за якобы высокого уровня угроз «на западных границах Союзного государства». Развёртывание, по его словам, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооружённых сил. По данным белорусского издания «Наша Ніва», под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По информации мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», Беларусь за семь месяцев передала России более 65 тыс. тонн боеприпасов и 94 танка.

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