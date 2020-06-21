В Германии установили памятник Ленину

В немецком Гельзенкирхене на фоне демонтажа во многих городах мира памятников противоречивым историческим фигурам установили в субботу, 20 июня, статую вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Немецкое радио.

«Статую Ленина открыли сегодня в Гельзенкирхене перед штаб-квартирой Марксистско-ленинской партии Германии (MLPD)», — говорится в сообщении.

Город безуспешно пытался предотвратить установку статуи. Возведение 2-метровой фигуры российского коммуниста и революционера несколько раз переносили. Городские власти заблокировали установку памятника Ленину на центральном перекрёстке напротив городского дворца в стиле ренессанс, но немецкие марксисты-ленинисты отвоевали своё право через высший административный суд.

Перед открытием памятника председатель MLPD Габи Фехтнер назвала Ленина «важным историческим деятелем и пионером борьбы за свободу и демократию для масс».

Чешское издание Lidovky со своей стороны рассказывает, что статуя Ленина была изготовлена ещё в 1957 году в бывшей Чехословакии. Памятник стоял на территории Горжовицкого машиностроительного завода, однако после бархатной революции исчез, и никто из местных жителей не имеет представления, что с ним произошло. MLPD утверждает, что купила статую на интернет-аукционе за 16 тыс. евро у австрийского коллекционера.

Это первая статуя Ленина в бывшей Западной Германии. Сейчас Гельзенкирхен хочет поставить статую Карла Маркса рядом с Лениным.

Как сообщала Одесса News, в немецком Трире в 2018 году была установлена статуя Карла Маркса, которую городу, где родился знаменитый немец, подарил Китай.