Поезд из Одессы будет следовать до Буковеля

Укрзализныця (УЗ) увеличивает количество поездов на горнолыжный курорт Буковель и инициирует процедуру переименования станции Татаров в Татаров-Буковель.

Об этом Укрзализныця сообщает в Теlegram.

«УЗ начинает реновацию станции Татаров и инициирует процедуру переименования станции в Татаров-Буковель. Реновация связана с тем, что станция является географически ближайшей — 15 км или от 20 минут в пути — к популярному среди туристов урочищу Буковель и одноимённому лыжному курорту», – говорится в сообщении.

Согласно новому графику движения поездов, через станцию ​​будет следовать поезд №25/26 Одесса — Рахов.

«Также для удобства пассажиров с 12 декабря будут организованы автобусные трансферы от вокзала до Буковеля по фиксированной цене 50 грн», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, до конца 2021 года будет проведён запуск поезда Одесса-Измаил.

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