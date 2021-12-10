На вокзале в Одессе открылся информационный турцентр

9 декабря на железнодорожном вокзале Одессы открылся туристический информационный центр.

Теперь туристы и гости города смогут оперативнее получать консультации относительно их пребывания в Одессе, — сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что ежедневно сотрудники туристического информационного центра будут предоставлять иностранным и украинским туристам справки о туристических локациях, достопримечательностях, маршрутах и актуальных событиях.

«Открытие нового ТИЦ на железнодорожном вокзале является важным шагом в развитии туристической инфраструктуры Одессы. Многие туристы приезжают в город именно этим видом транспорта (52% в доковидный период)», — говорится в сообщении.

«У нас очень большой пассажиропоток из разных регионов Украины. Программа Президента Украины «Путешествуй по Украине» направлена ​​на то, чтобы больше людей знакомились с культурой, традициями и разнообразием нашей страны. Туристический информационный центр будет предоставлять бесплатные услуги — информацию и карты Одессы для гостей города. Здесь можно будет купить сувенирную продукцию. Также мы будем привлекать бизнес, который сможет презентовать свои услуги и товары», — сказала директор Департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.



«Это пятый ТИЦ в Украине, который мы открываем в рамках программы Государственного агентства развития туризма. И Одесса занимает особое место. Были проведены переговоры с АО «Укрзализныця», чтобы на железнодорожных вокзалах появилась возможность информировать туристов об услугах в регионе. Мы надеемся, что центр поможет туристам лучше ориентироваться в туристических услугах Одессы и области», – подчеркнул председатель правления Всеукраинского общественного союза Visit Ukraine Антон Тараненко.

Центр открыт при содействии ВОС Visit Ukraine, Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) и Департамента культуры и туризма Одесского городского совета.

Как сообщала Одесса News, 9 декабря Одесский международный аэропорт принял первый рейс Qatar Airways Доха – Одесса.

Фото: «Одесса»

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