В Одессе у вокзала отремонтировали подземный переход за 1,4 млн грн

У железнодорожного вокзала в Одессе завершился капитальный ремонт подземного перехода.

Об этом сообщила «Пушкинская».

«Капитальный ремонт обошёлся городу в 1,4 миллиона гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы выполняла по заказу КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» компания «Строй-инвест-груп-7». Договор коммунальщики с ней заключили 17 ноября и конкурентов у неё не было.

Следуя техническому заданию, здесь обновили покрытие на потолке и стенах, отремонтировали мозаику на полу, заменили гранитные плитку на парапетах, сделали новые сливоприёмники и электропроводку.

Как сообщала Одесса News, в Одессе продолжается капитальный ремонт Новощепного ряда.