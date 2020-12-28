MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. В Одессе у вокзала отремонтировали подземный переход за 1,4 млн грн

В Одессе у вокзала отремонтировали подземный переход за 1,4 млн грн

podzemnyj-perehod-u-zhd-vokzala-odessy-1_4915527b59ccb1154a0fd275c55474e0-Cropped.jpg

У железнодорожного вокзала в Одессе завершился капитальный ремонт подземного перехода.

Об этом сообщила «Пушкинская».

«Капитальный ремонт обошёлся городу в 1,4 миллиона гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы выполняла по заказу КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» компания «Строй-инвест-груп-7». Договор коммунальщики с ней заключили 17 ноября и конкурентов у неё не было.

Следуя техническому заданию, здесь обновили покрытие на потолке и стенах, отремонтировали мозаику на полу, заменили гранитные плитку на парапетах, сделали новые сливоприёмники и электропроводку.
Как сообщала Одесса News, в Одессе продолжается капитальный ремонт Новощепного ряда.

Просмотров: 114

Смотрите также...

scroll to top