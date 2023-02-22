Стартует масштабная программа по украинизации железной дороги

АО «Укрзализныця» начинает масштабную кампанию по украинизации железной дороги, в рамках которой будут переименованы станции и изменён язык надписей в поездах и нумерация километража.

Об этом заявил глава правления компании Александр Камышин во время брифинга 21 февраля.

«Для нас — это программа, когда в ближайшие три года мы будем возвращать украинский язык на железную дорогу и сделаем нашу железную дорогу на самом деле украинской», — сказал он.

Камышин рассказал, что в рамках программы компания планирует переименовать два филиала: Юго-западную железную дорогу и ЮЖД. Он отметил, что эти филиалы получили свои названия ещё в Российской империи, и эти названия должны быть изменены в соответствии с географией Украины.

В то же время, компания планирует переименовать все железнодорожные станции и остановки, которые имеют советские или российские названия.

Также Укрзализныця заменит нумерацию километража. Пока столбики, указывающие километраж, отсчитывают расстояние от Москвы, потому что они были установлены ещё в Советском Союзе. Камышин подчеркнул, что УЗ уже начала вести отсчёт от нулевого километра – Центрального вокзала в Киеве, где установлена соответствующая отметка.

Ожидается, что через два года вся нумерация на столбиках будет заменена. Глава УЗ отметил, что новые отметки будут светоотражающими, и это позволит повысить уровень безопасности на железной дороге.

Уже в 2023 году Укрзализныця прекратит дубляж русским названием всех надписей на вагонах, а также в пассажирских билетах. Компания планирует заменить русский язык английским и разработать собственный стандарт обозначений, который будет согласован со странами Европы.

Камышин добавил, что через год УЗ планирует отказаться от советской системы условных обозначений и сигналов. При этом компания перейдёт на западноевропейскую систему сигналов.

В бюджете АО «Укрзализныця» на 2023 год предусмотрено 68 млн грн на программу по украинизации.

«У нас в бюджете железной дороги на этот год заложены незначительные средства на начало этой программы – 68 млн грн», — сказал Камышин, отметив, что этих денег будет достаточно для старта программы. Он добавил, что этапы, требующие значительных средств, будут реализованы позже.

По словам главы УЗ, программа по украинизации железной дороги продлится три года.

Также АО «Укрзализныця» планирует с 1 марта запустить опрос, в рамках которого украинцы смогут выбрать новые названия Юго-Западной железной дороги и ЮЖД.

«Изменение названий филиалов (Юго-Западной железной дороги и ЮЖД – авт.) начнётся в этом году. У меня есть своё понимание, как они должны называться. У железнодорожников тоже есть своё понимание, как они должны называться. Но это переименование имеет национальное значение, поэтому мы объявим голосование в Дії», – сказал глава УЗ.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года на здании железнодорожного вокзала станции «Одесса-Главная» закрыли баннером барельефы с изображением звезды Героя Советского Союза и орден Ленина.

Фото: Укрзализныця

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