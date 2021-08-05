Круизное судно «Принцесса Днепра» продано России

Судно «Принцесса Днепра» 4 августа вышло из Херсона и сейчас направляется в порт «Кавказ» (Краснодарский край).

По данным Думской, судя по данным трекеров, теплоход вышел из украинского порта в 18:16, а через полтора часа экипаж выключил АИС (радиосистему идентификации).

По информации издания, «Принцессу Днепра» продали несколько дней назад. Она сменила украинский флаг на молдавский и ушла в РФ.

Детали сделки пока неизвестны, но Украина потеряла ещё один свой пассажирский теплоход. Оператором до последнего времени была украинская компания «Червона Рута», а владельцем — ООО «Круизная компания «Бриз круиз».

Теплоход построен в 1976 году в Германии по проекту 301, первый рейс совершил как «Евгений Вучетич». В 1993 году перешёл в собственность компании «Укрречфлот», а с 2003-го сменил имя на «Принцесса Днепра» и эксплуатировался компанией «Червона Рута».

Кстати, в июне 2017 года аналогичный трюк случился с круизником «Генерал Ватутин». Он также внезапно был продан, ушёл в РФ и сейчас совершает круизы под именем «Лебединое озеро».

Фото: Думская

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod