Киллер с улицы Маршала Малиновского в Одессе задержан в Киеве

Стрелка, убившего 3 августа человека во дворе у дома №53-А по улице Маршала Малиновского в Одессе, задержали несколько часов назад в Киеве.

Как сообщает XY@DESSA в Telegram, киллер — гражданин Грузии Эльмураз Мамедов — задержан на съёмной квартире возле клиники Амосова, «спалился звонком семье в Азербайджан с украинского номера».

Ссылаясь на собственные источники, издание утверждает, что Мамедова планировали переправить в Польшу, но не получилось. Cейчас ищут водителя, который помог ему сбежать с места преступления.

По данным издания, причина убийства Лачина Мамедова в деньгах, которые погибший задолжал коммерсанту с одесского рынка «7 километр». На этой почве случился конфликт по телефону, в ходе которого у него спросили: «Сколько тебе лет?», на что тот ответил- «25» и ровно 25 дней ему дали на возврат денег. В итоге прожил 24, на 25-й был застрелен.

Как сообщала Одесса News, сотрудники ГУ НП в Одесской области считают, что совершённое 3 августа убийство жителя Одессы напротив дома 53-А по ул. Малиновского было заказным, киллер прибыл неделю назад из Варшавы.

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