Во время перехода судна из Гонконга в Японию пропал украинский моряк

С борта контейнеровоза SEASPAN EMERALD (флаг Гонконга) пропал житель Херсона Александр Тимоник. На судне он был четвёртым помощником капитана.

Изданию USM 5 августа сообщила мать моряка, Алёна Тимоник, что её сын пропал ещё в ночь с 10 на 11 июня, после вечерней вахты. О случившемся семью оповестил представитель крюинговой компании, через которую трудоустраивался Александр.

«Сын на протяжении рейса связывался с нами регулярно. По его словам, друзей у него (на судне -ред.) особо не было, но и врагов тоже», — рассказывает Алёна Тимоник.

Александр вылетел из Одессы 8 апреля, а на борт контейнеровоза поднялся 12 апреля. Сразу после того, как на судне обнаружили пропажу члена экипажа, началась поисковая операция.

«Как нам сообщил представитель компании и подтвердил консульский департамент, контейнеровоз сразу развернули для его поисков. Мы это видели на карте передвижения судна. Также к поискам подключили береговую охрану Японии, его искали 3 вертолёта и 4 катера, но безрезультатно» — сообщила мать пропавшего.

По её словам, это был третий рейс в жизни Александра. На вахте в тот день он стоял сам: «По его словам, конфликтов на судне у него ни с кем не было. Работа нравилась, начальство его хвалило».

Сейчас расследованием пропажи Александра занимается полиция Украины. Семья ждёт документального подтверждения о расследовании, которое проводилось на судне и на берегах Японии.

Для справки. Контейнеровоз SEASPAN EMERALD был построен в 2009 году. Дедвейт судна — 67 тыс. тонн. Владелец судна — Seaspan Ship Management (Ванкувер, Канада).

Как сообщала Одесса News, 34-летний украинский моряк умер от осложнений COVID-19 в одной из больниц Сингапура.

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