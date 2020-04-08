Мэр Одессы предлагает заняться спортом на дому.

Карантин — это не каникулы!



В Одессе проходят финалы различных всеукраинских школьных и студенческих турниров, а прошлым летом состоялся первый Да, в привычной форме, спорт пока недоступен. Но им тоже можно заниматься онлайн! И именно наш город стал флагманом национального киберспортивного движения.В Одессе проходят финалы различных всеукраинских школьных и студенческих турниров, а прошлым летом состоялся первый Фестиваль геймеров

В условиях карантина мэрия, совместно со специалистами запланировали целую серию онлайн турниров, в том числе по футболу и боксу, для всех возрастных категорий. Проходить они будут в течении всего Апреля.

«Сразу успокою родителей: эти компьютерные игры — настоящий современный спорт, который развивает мозг и является отличным вариантом досуга. Особенно во время карантина, когда вариантов не так уж и много. А в качестве приятного бонуса — возможность посоревноваться за призовой фонд», — резюмировал Геннадий Труханов.

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