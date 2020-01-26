Кибертурниры в одесском клубе «Skill» — это круто

В Одесском E-Sport club Skill прошёл турнир по киберспортивной дисциплине CS:GO среди учеников школы №68.

Об этом передаёт корреспондент Одесса News.

В клубе, что в Красном переулке, приняли участие более 50 школьников 4-11 классов, которые сами подавали заявки на регистрацию и формировали команды.

«Мы тестируем новую идею и планируем трансформировать её в большое школьное движение. Основная задумка — показать родителям и преподавателям заинтересованность игроков и масштаб вовлечённости детей в игры. Ну и конечно, дать возможность ребятам проявить себя. В наших планах провести подобные чемпионаты во всех школах Одессы, а итогом будет межшкольный турнир», — рассказал руководитель Skill UA Community Андрей Воронов.

Директор школы Владимир Петренко отметил, что вначале был скептически настроен к проведению турнира. Но желающих принять участие в нём оказалось много: «Вот сейчас я хожу по залу и наблюдаю за игрой. Я потрясён тем, сколько здесь нужно прикладывать разных умений! Это и концентрация внимания, реакция, командный дух. Одним словом, это полезно».

Первое место заняла команда KaneDGY+4, состоящая из пяти участников — трёх учеников 7-го класса, одного игрока из 4-го класса и 11-класника. Победители получили призы от спонсоров в виде абонементов в спортклуб и сертификатов на пейнтбол.

Как сообщала Одесса News, летом 2019 года на Одесском морском вокзале прошёл шестой всеукраинский турнир по World of Tanks, организатором которого был E-sport Arena SkiLL.

Фото: Пресс-служба SkiLL_UA