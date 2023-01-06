Жительница Одессы торговала воздухом, а все думали, что военным снаряжением

Прокуроры Киевской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Одессы по факту мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, следствием установлено, что обвиняемая присоединилась к волонтёрской группе в соцсетях, отслеживала объявление о поиске военного снаряжения для украинских защитников и предлагала свой товар.

«Отправить необходимое снаряжение женщина обещала после предварительной оплаты на её банковскую карту. Таким образом, злоумышленница получила более 50 тыс грн за продажу 2 приборов ночного видения и 8 радиостанций. Заказчикам мошенница ничего не отправила, поскольку на самом деле не имела никакого товара», — детализирует преступление прокуратура.

Отмечается, что средства обманутых людей мошенница потратила на собственные нужды.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года в Одессе полицейские разоблачили женщину в мошенничестве по реализации несуществующего товара на волонтёрском интернет-канале.

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