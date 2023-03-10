Куда пойти в Одессе на выходных 11-12 марта

В выходные 11-12 марта одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

11 марта в Реформатской церкви состоится Весенний концерт с участием скрипок, органа, фортепиано и ансамбля молодых скрипачей. По радостному случаю окончания зимы нашей тревоги и прихода давно ожидаемой весны прекрасные одесские музыканты дарят слушателям полный света и радости весенний концерт. Предложенный музыкальный репертуар разнообразных произведений будет интересен поклонникам классической и современной, европейской и украинской музыки и джаза. Адрес: ул.Пастера, 62. Справки по тел. (048) 789-10-86, (094) 945-70-86. Вход 100 грн., для пенсионеров и внутренне перемещённых лиц 50 грн. Приходите к 15 часам.

11 марта – «Праздник весны» в Одесском зоопарке. Для посетителей весёлые аниматоры проведут конкурсы, танцы, викторины и подарят весеннее настроение. Для всех желающих превратиться в весенний цветок будет работать аквагрим. Приходите к 12:00.

11 марта в Кафедральном соборе святого Павла (Кирха, ул. Новосельского, 68) состоится благотворительный концерт «Весна в стиле танго». Перед зрителями выступит камерный оркестр Black Sea Orchestra под руководством талантливого дирижёра Олеси Пистовой. Во время концерта прозвучат всемирно известные музыкальные шедевры. Вход – свободный. Часть собранных средств будет направлена на помощь ВСУ и меры по поддержке здания Кирхи. Приходите к 18 часам. Больше информации по телефону: 063-507-29-64.

11 марта работники коммунальной сферы в честь своего профессионального праздника — Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения – организовывают экскурсии в Музей электротранспорта (тел. 050-399-41-11) и «Кладбища Одессы» (048 726-98-54), во время которых можно окунуться в мир истории, интересных фактов и неожиданностей об Одессе, её жителях, прошлом и настоящем. Экскурсии бесплатные, проводятся с 9.00 до 12.00. Телефоны для получения общей информации: 705-48-66, 0677058448.

12 марта в Одесской областной филармонии пройдёт романтический, весенний концерт Большого симфонического оркестра Андрея Чёрного «Ей понравится…». Это один из самых романтичных вечеров сезона. Роскошная музыкальная программа в исполнении профессионального симфонического оркестра. Приятный отдых в атмосфере красоты и любимых мелодий. Хороший отдых и незабываемые впечатления гарантированы. Билеты стоимостью от 200 гривен. Очаровательных дам и их уважаемых спутников приглашают на красивый концерт к 16 часам.

До 14 марта в Летнем театре Городского сада в галерее ArtOdessa выставка фотографий Бориса Бухмана «Дорогами к Победе». Представлено более полусотни работ, выбранных из тысяч кадров. Некоторые из них стали известными и узнаваемыми, несколько появились на обложках европейских журналов, но все они стали артефактами страшной и жестокой войны. Выставка проходит под патронатом Одесского городского совета. Вход свободный. Приходите к 15.00.

До 17 марта выставку живописи и акварели одесской художницы Татьяны Даневич-Потафеевой «Предчувствие счастливых перемен» представляет Центр болгарской культуры. Татьяна работает на художественно-графическом факультете Одесского Южноукраинского национального педуниверситета имени Константина Ушинского. Обещание зрителю, заложенное в названии экспозиции, правдивое — выходишь из зала с ощущением, что всё изменится к лучшему. Сплошной позитив! Адрес: переулок Вице-адмирала Жукова, 9.

Уютных выходных!

Фото: Александр Александров, Ольга Черненко/Одесса News, Александр Синельников/Думская, Культурометр

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