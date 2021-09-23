В Украине урожаи зерновых рекордные, а убытки — миллиардные

АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» получила 1 млрд грн убытков из-за продажи зерновых по заниженным ценам.

Ранее правоохранительные органы установили, что предыдущее руководство ГПЗКУ экспортировало сельхозкультуры компаниям-нерезидентам по заниженным ценам. Это, в свою очередь, привело к убыткам госкорпорации в размере около 1 млрд грн. Реализовывали «схему» с с ноября 2020 по август 2021 года, сообщила пресс-служба ГПЗКУ на своей странице в Facebook.

Отмечается, что стоимость товара была заниженной, и со значительной отсрочкой оплаты.

В ГПЗКУ также информируют о проблемной дебиторской задолженности в размере около $29 млн.

«Закупки зерновых урожая 2021 года в основном проводилась по завышенной стоимости на 300-500 грн за тонну через компании, которые используют схемы «скруток» НДС. Для этого была изменена процедура спотовых закупок, а именно — из перечня обязательных документов были убраны документы, подтверждающие происхождение зерна, что и дало возможность использовать схему «скручивания» НДС. Таким образом, АО «ГПЗКУ» может недополучить возврат НДС в значительной сумме», — сообщает пресс-служба компании.

Также в рамках уголовного производства по факту действий предыдущего руководства на терминале «Транссервис-2008» (Одесская область) арестовано 54 300 тонн ячменя. Из них 32 600 тонн находятся на судне уже более двух недель, из-за чего партия сельхозпродукции может испортиться, что приведёт к значительным финансовым потерям.

В компании подчеркнули, что Одесский зерновой терминал и Николаевский портовый элеватор с начала года перевалили только 573 000 тонн зерна, поскольку перевалка в основном осуществлялась на коммерческой основе на терминале «Транссервис 2008».

Среди действий своего бывшего руководства корпорация также отметила полную остановку программы форвардных закупок зерна на период с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года, а также низкую загрузку собственных элеваторов — 10% от их общей мощности.

Как сообщала Одесса News, объём перевалки грузов на причалах Одесского порта в августе составил 2 615,0 тыс. тонн, что на 760,5 тыс. тонн или на 41% превышает аналогичный показатель августа прошлого года.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod