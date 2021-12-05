Моряк из Одессы найден мёртвым в каюте турецкого судна

В Турцию из Одессы прибыло судно, на борту которого трое суток находился моряк из Одесской области, причём тело уже начало разлагаться.

Об этом морской юрист Николай Гольбин рассказал УНИАН.

По его словам, о ситуации ему 3 декабря сообщили члены экипажа грузового судна Thor (IMO 9291418, флаг Маршалловых Островов).

«Моряк три дня и три ночи находится в сидячем положении. В таком положении умер житель Одесской области, а произошло это на рейде одесского морского порта. Однако судовладелец принял решение не снимать с борта умершего в Украине украинского моряка, а сделать это в турецком Стамбуле», – заявил юрист.

По его информации, вечером пятницы, 3 декабря, когда судно стояло на рейде в стамбульском порту, разлагающееся тело всё ещё находилось в каюте.

Предполагается, что умершего доставят в Украину самолётом, но, как пояснил юрист, для оформления документов нужно время.

Он также рассказал, что члены команды находятся в стрессовом состоянии.

«Люди возмущены, некоторые подавлены… Помимо морально-этического вопроса, имеет место вопрос эпидбезопасности. Ведь причины смерти человека пока неизвестны. Тело не поместили в холодильное оборудование, оно в обычной каюте. На судне жуткий запах», – отметил юрист.

Специалисты морского права объясняют решение греческого судовладельца отправиться в Стамбул с трупом на борту, чтобы избежать «ненужных трат и волокиты». Из-за ЧП представители украинских правоохранительных органов могли задержать балкер до выяснения причин смерти.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года два украинских моряка умерли на борту сухогруза AP ASTAREA, стоявшего на якоре в Читтагонге (Бангладеш).

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat