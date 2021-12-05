В Одессе полицейские прекратили деятельность двух сомнительных колл-центров

В Одессе полицейские остановили работу двух мошеннических колл-центров.

По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, эти организации под видом предоставления банковских услуг и денежных средств в криптовалюте и других активах, получали от граждан зарубежных стран, в частности, Германии, Польши, Чешской Республики, Италии и России, данные банковских карт и с помощью электронно-вычислительной техники снимали с них деньги.

В мошеннических конторах полиция провела санкционированные Киевским районным судом Одессы обыски, в ходе которых изъято всё офисное оборудование, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов снимают информацию с изъятых компьютеров, устанавливают круг лиц, причастных к аферам, имена их жертв, а также сумму нанесенного ущерба.

Мероприятия проводятся в рамках начатого производства по части 3 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.



В полиции предупредили, что реквизиты банковских карт, в частности, их срок действия, короткие CVV-коды и пароли нельзя раскрывать ни при каких обстоятельствах, их не имеют права спрашивать у граждан даже сотрудники банковских учреждений.

«Если кто-то пытается выведать эту информацию, например, под предлогом каких-то неполадок с вашей картой, немедленно прекратите разговор и позвоните или сходите в обслуживаемое вас банковское учреждение и поинтересуйтесь достоверностью предоставленного сообщения. О любых мошеннических схемах обязательно сообщайте в полицию, где есть профессиональные специалисты по их раскрытию», — советуют правоохранители.



Как сообщала Одесса News, фиктивный «Call-centre» с месячным оборотом в 1 млн долларов США разоблачили правоохранители Одессы в июле 2021 года.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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