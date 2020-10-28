В Одессе за последние сутки зарегистрированы 219 новых случаев COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 28 октября в Одессе зарегистрированы 9 438 случаев COVID-19.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 219 новых случаев заболевания.

По данным на 28 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 173 пациента с COVID-19, из них 100 человек в состоянии средней тяжести, в тяжё — 73 пациента, из них 69 человек не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, четыре пациента получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 23 человека с подозрением на COVID-19.

30 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 43 человека — в ГКБ №10, 18 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 27 октября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 90 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 11 новых случаев COVID-19 у детей, в числе которых семь девочек и четыре мальчика, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 55 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 6 129 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 152 одессита.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 563 человек, в том числе у 22 детей и 19 медработников.