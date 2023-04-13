Когда в храмах Одессы пройдут Пасхальные богослужения

Учитывая, что Пасхальные богослужения обычно проводятся ночью, как раз в тот период, когда действует комендантский час, Одесская облгосадминистрация проинформировала, что вопрос об отмене комендантского часа на Пасху не рассматривается.

Поэтому на территории Одессы и Одесской области продолжает действовать комендантский час с 00:00 до 05:00.

Представители религиозных общин и настоятели храмов Одесской области сообщили, что все Пасхальные богослужения начнутся 16 апреля в 6 утра. Следовательно, их начало состоится уже по завершении комендантского часа и все верующие смогут беспрепятственно добраться до храмов.

Городской электротранспорт начнёт свою работу 16 апреля с 05:15 – 05:30 (в зависимости от маршрутов), маршрутные автобусы выйдут на линии с 05:30 – 06:00.

Всех жителей Одессы и Одесской области призывают соблюдать режим военного положения и заботиться о собственной безопасности.

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