Одесская полиция расследует дерзкое преступление на промрынке

Полицейские задержали двух злоумышленников, которые на промтоварном рынке в Одессе совершили разбойное нападение на иностранку и завладели её деньгами.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Ивана Жука, своё преступное намерение, направленное на завладение чужим имуществом, правонарушители реализовали 10 апреля в первой половине дня.

«Под предлогом обмена денег сообщники попросили 51-летнюю гражданку иностранного государства зайти в павильон, где повалили её на пол, связали и отобрали 10 тысяч долларов США и 460 тысяч гривен. Нападавшие скрылись с места совершения преступления на автомобиле, а потерпевшая обратилась в полицию», — говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно разоблачили злоумышленников.

«Оперативники управления уголовного розыска ГУ НП в Одесской области и Одесского районного управления полиции №2 мгновенно отреагировали на сообщение. В тот же день они задержали одного из фигурантов и установили личность его подельника. Утром на следующий день он также был задержан. У злоумышленников изъяли часть денег, полученных преступным путём, и задержали их в процессуальном порядке», — рассказал Иван Жук.

Также полковник полиции отметил, что на основании собранных доказательств следователи ОРУП № 2 под процессуальным руководством Черноморской окружной прокуратуры Одесской области сообщили иностранцам 21-го и 28-ми лет о подозрении в нападении с целью завладения чужим имуществом, соединённым с насилием, опасным для жизни или здоровья подвергшегося нападению (разбою), направленным на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершённом по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения.

Это преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года в Одессе полицейские сообщили 43-летнему иностранцу о подозрении в разбойном нападении на местную жительницу, произошедшее на Соборной площади.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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