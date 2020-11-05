Ещё немножко, ещё чуть-чуть и у США будет новый президент

Трамп заметно нервничает. Его Республиканская партия заявила о подаче иска с требованием остановить подсчет голосов в одном из округов штата Джорджия в связи с выявленными нарушениями. Конфликт возник из-за того, что наблюдатель от Республиканской партии обнаружил после начала подсчёта новые 53 бюллетеня, доставленные позже. По закону штата Джорджия, для юридически подтверждённого подсчёта все бюллетени должны поступить до 19:00 в день выборов.Ранее штаб Трампа подал иск, требуя приостановить подсчёт голосов в Пенсильвании.

Сам Байден выразил уверенность в победе своей команды. В Уилмингтоне (штат Делавэр) он заявил: «Я здесь не для того, чтобы объявить о нашей победе. Но для того, чтобы сказать — мы верим, что станем победителями, когда подсчёт будет завершен».

Как сообщала Одесса News, вечером 3 ноября в США завершилось голосование на выборах президента.