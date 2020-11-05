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Ещё немножко, ещё чуть-чуть и у США будет новый президент

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Подсчёт голосов в шести ключевых штатах, где наблюдается плотная борьба между Трампом и Байденом, должен в итоге определить победителя выборов президента США.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«Голоса ещё считаются в нескольких ключевых штатах, которые могут определить исход президентской гонки между Дональдом Трампом и Джо Байденом», — отмечает телеканал.

В частности, объявление результатов ожидается в штатах Аляска, Аризона, Джорджия, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина.

По последним данным, Байден опережает Трампа, набрав 253 голоса выборщиков против 213 (для победы на президентских выборах в США кандидат должен набрать 270 голосов).

Трамп заметно нервничает. Его Республиканская партия заявила о подаче иска с требованием остановить подсчет голосов в одном из округов штата Джорджия в связи с выявленными нарушениями. Конфликт возник из-за того, что наблюдатель от Республиканской партии обнаружил после начала подсчёта новые 53 бюллетеня, доставленные позже. По закону штата Джорджия, для юридически подтверждённого подсчёта все бюллетени должны поступить до 19:00 в день выборов.
Ранее штаб Трампа подал иск, требуя приостановить подсчёт голосов в Пенсильвании. 

Сам Байден выразил уверенность в победе своей команды. В Уилмингтоне (штат Делавэр) он заявил: «Я здесь не для того, чтобы объявить о нашей победе. Но для того, чтобы сказать — мы верим, что станем победителями, когда подсчёт будет завершен».

Как сообщала Одесса News, вечером 3 ноября в США завершилось голосование на выборах президента.

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