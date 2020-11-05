Ещё немножко, ещё чуть-чуть и у США будет новый президент

Подсчёт голосов в шести ключевых штатах, где наблюдается плотная борьба между Трампом и Байденом, должен в итоге определить победителя выборов президента США.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.
«Голоса ещё считаются в нескольких ключевых штатах, которые могут определить исход президентской гонки между Дональдом Трампом и Джо Байденом», — отмечает телеканал.
В частности, объявление результатов ожидается в штатах Аляска, Аризона, Джорджия, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина.
По последним данным, Байден опережает Трампа, набрав 253 голоса выборщиков против 213 (для победы на президентских выборах в США кандидат должен набрать 270 голосов).
Ранее штаб Трампа подал иск, требуя приостановить подсчёт голосов в Пенсильвании.
Сам Байден выразил уверенность в победе своей команды. В Уилмингтоне (штат Делавэр) он заявил: «Я здесь не для того, чтобы объявить о нашей победе. Но для того, чтобы сказать — мы верим, что станем победителями, когда подсчёт будет завершен».
Как сообщала Одесса News, вечером 3 ноября в США завершилось голосование на выборах президента.