Баскетбол: «Прометей» разгромил южненский «Химик», а «Запорожье» – «Одессу»

В матче баскетбольной Суперлиги «Прометей» (Слобожанское) победил на домашней площадке «Химик» (Южный) – 90:61, а «Запорожье» – «Одессу» – 101:89.

Об этом сообщает XSPORT.

Команда «Прометей» Ронена Гинзбурга убедительно выиграла первую четверть, после чего постепенно наращивала отрыв, который к концу встречи составил 29 очков, — говорится в сообщении.

Отмечается, что лучшим игроком матча стал Дэвид Кеннеди («Прометей»), набравший 18 баллов и совершивший 8 подборов.

Таким образом, «Прометей» продолжил победную серию, которая составляет уже 15 поединков. В текущем чемпионате слобожанцы ещё ни разу не теряли очки. «Химик» проиграл в четвёртом матче подряд, но остался в зоне плей-офф.



БК «Запорожье» победил «Одессу» в овертайме матча. Встреча закончилась со счётом 101:89.

Самым результативным игроком этого матча был канадский легионер «Запорожья» Ясин Джозеф. Он набрал 25 очков, 3 подбора, 8 передач и 3 подбора, при одной потере и 3-х фолах. У «Одессы» отметился Чарльз Каллисон (21 очко, 4 подбора, 6 передач, 4 подбора в защите).



В таблице «Запорожье» идёт на 6-м месте, имея 8 побед после 16-и матчей, а «Одесса» занимает 9-ю строчку с 6-ю победами в 17-и матчах сезона.

Ситуация в верхней части турнирной таблицы такова: 1.«Прометей» – 15 побед (15 матчей) – 100%, 2.«Будивельнык» – 13 (17) – 76%, 3.«Киев-Баскет» – 11 (15) – 73%, 4.«Харьковские Соколы» – 11 (17) – 64%.

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