Пятница, 13-е, принесла Одесчине наибольшее количество больных COVID-19 за сутки

За минувшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали 759 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщила Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно статданным, на утро 14 ноября в Одесской области с начала пандемии зафиксировано 32 090 случаев коронавируса.

Всего от этой болезни скончались 460 пациентов (за последние сутки — 6).

Выздоровели всего 7 842 (за сутки 65) пациента.

Продолжают болеть 23 788 жителей Одесской области.

Как сообщала Одесса News, за истекшие сутки в Украине зафиксировали 12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, 191 — летальный.