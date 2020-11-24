Зеленский лишил Измаильскую райадминистрацию главы

23 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал очередное кадровое распоряжение.

На сей раз уволена Наталья Тодорова с должности председателя Измаильской районной государственной администрации.

Текст распоряжения №515/2020-рп опубликован на сайте Главы государства.

«Освободить Тодорову Наталью Ивановну с должности председателя Измаильской районной государственной администрации Одесской области согласно поданному ею заявлению», — говорится в распоряжении.

Напомним, что 30-летняя Наталья Тодорова получила должность главы Измаильской РГА 31 мая 2017 года после соответствующего распоряжения, подписанного Петром Порошенко. В декабре 2019 года её полномочия подтвердил Зеленский.

Пока Президент найдёт новую кандидатуру, «на хозяйстве» в Измаильском районе будет Пётр Хаджиков, нынешний заместитель главы районной администрации.