Самолёт с Зеленским приземлился в Аргентине, затем взял курс на США

10 декабря в ходе рабочего визита в Аргентину Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентами трёх латиноамериканских стран — Парагвая, Уругвая и Эквадора, затем принял участие в инаугурации новоизбранного Президента Аргентины.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что во время встречи с Президентом Парагвая Сантьяго Пеньей Владимир Зеленский поблагодарил его за решительную поддержку Украины в рамках международных организаций, проинформировал об успехах в имплементации Украинской формулы мира и результатах трёх встреч советников по национальной безопасности и внешней политике.

«Мы очень заинтересованы в привлечении Парагвая к имплементации нашей Формулы мира», – отметил Президент Украины, обменявшись мнениями с парагвайским коллегой по возможностям углубления торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Беседуя с Президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу, Глава Украинского государства поблагодарил за позицию Уругвая в рамках Международной морской организации в поддержку резолюции о влиянии российского вооруженного вторжения в Украину на международное судоходство, принятое в декабре текущего года.

«Сегодня я имею возможность лично поблагодарить вас и людей вашей страны за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказал он.

Отдельное внимание во время разговора было уделено возможности проведения саммита Украина – Латинская Америка. Владимир Зеленский пригласил Луиса Лакалье Поу посетить Украину с визитом.

С Президентом Эквадора Даниэлем Нобоа Зеленский сказал, что «для нас очень важна поддержка и мощный объединённый голос государств Латинской Америки, которые будут на стороне украинских людей в войне за нашу свободу и демократию».

Во время рабочего визита в Аргентину Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии передачи президентских полномочий и вступлении в должность новоизбранного Президента Аргентинской Республики Хавьера Милея.

Затем Зеленский вместе с другими представителями иностранных государств принял участие в церемонии поздравления Хавьера Милея со вступлением в должность, которая состоялась в Доме правительства Аргентины.

Поздним вечером на сайте ОПУ появилась информация о рабочем визите Зеленского 11 декабря в США. Анонсирована встреча с Президентом США Джозефом Байденом.

«Владимир Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении суверенитета каждой нации. Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности, совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что по дороге в Аргентину Владимир Зеленский провёл встречу с Премьер-министром Республики Кабо-Верде Жозе Улиссешем Коррея-и-Силвой.

Фото: ОПУ

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