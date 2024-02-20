В бою за Украину погиб пограничник из Одесской области Сергей Спивак

В Одесской области живым коридором пограничники Белгород-Днестровского отряда и жители села Выгон провели к месту вечного покоя павшего в бою старшего мастер-сержанта Сергея Спивака. Воздать честь Герою пришли родные, близкие и побратимы.

Кровавая война оборвала его жизнь 24 февраля 2022 года во время выполнения боевого задания в н.п. Чмировка Старобельского района Луганской области, сообщает Госпогранслужба. Сергей с побратимами с началом полномасштабного вторжения первыми приняли бой и изо всех сил сдерживали превосходящие силы противника.

«В первые часы обстрелов Сергей спасал бойцов на военном автомобиле, пытался вывезти их из вражеского окружения. Нам казалось, мы спасли всех. Сергею кто-то позвонил, не колеблясь, он бросился на помощь, потому что там, в окружении, остались его побратимы. Оставить их без спасения он не мог, даже ценой собственной жизни…», – воспоминал боевой побратим Валентин.

Большую часть своей жизни охранник границы посвятил защите государственных рубежей.

У Сергея остались жена, две дочери и сын. Указом Президента Сергей Спивак посмертно награждён орденом «За мужество» ІІІ степени.

Похороны героя прошли спустя 1,5 года после гибели — 23 ноября 2023 года в селе Выгон (Салганский старостинский округ).

Одесса News сообщала о гибели 14 ноября 2023 года вблизи населённого пункта Клещеевка Бахмутского района Донецкой области во время выполнения боевого задания военнослужащего из Одесской области Вячеслава Яроцкого.

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Фото: Госпогранслужба/Facebook

Видео: телеканал «Прямий»

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