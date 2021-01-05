В 30 странах мира уже вкололи 12 млн доз вакцин от COVID-19, Украины в этом списке нет

В 30 странах мира уже вкололи 12 миллионов доз вакцин от COVID-19.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет Радио Свобода.

Наибольшее количество доз вакцины получили граждане в Китае (4,5 миллиона), США (4,284 миллиона), Израиле (950 тысяч) и Соединённом Королевстве (947 206).

Далее в этом списке следуют Россия (800 тыс.), Германия (239 тысяч), Италия (114 тысяч), Канада (112 тысяч), Бахрейн (61 тысяча).

Министерство здравоохранения Украины 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объёмом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Ожидается, что первая партия такой вакцины для Украины — 700 тыс. доз — будет поставлена ​​в течение 30 дней после её официальной регистрации в Китае или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или централизованной процедурой компетентным органом Европейского Союза.

Sinovac Biotech является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8°C. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%.

В то время, когда в мире началась активная вакцинация населения, Президент Владимир Зеленский заявил, что «работаем над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 миллионов доз. Но продолжаем переговоры и со всеми другими производителями вакцин против ковида, чья продукция признана миром как эффективная и безопасная».

По данным Worldometer, на 20 часов утра 5 января в мире выявлено 86 273 854 случая заражения коронавирусом, в том числе 1 864 345 летальных, выздоровели 61 216 310 человека.

В числе лидеров по заболеваемости — США, Индия и Бразилия. 17-е место в мире занимает Украина.

Как сообщала Одесса News, в странах ЕС вакцинация началась с 25 декабря.