В Одесской области задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за разбой

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали гражданина Молдовы, который находился в международном розыске за разбой.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

32-летний иностранец следовал в Украину через автомобильный пункт пропуска «Староказачье» в Одесской области.

Отмечается, что во время мероприятий пограничного контроля сработала база данных Интерпола с требованием об аресте и последующей экстрадиции этого человека.



Оказалось, что мужчину уже больше двух лет разыскивали правоохранительные органы Румынии с целью привлечения к уголовной ответственности за разбой, подделку документов и незаконное пересечение государственной границы.

Пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве, а злоумышленника передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года в Одесской области, в автомобильном пункте пропуска «Кучурган», пограничники Подольского отряда обнаружили похищенный в Италии автомобиль.

Фото: ГПСУ