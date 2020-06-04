За последние сутки заболели COVID-19 пять одесситов

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 4 июня в Одесской области лабораторно подтверждены 940 случаев COVID-19. Из них 231 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрирован 21 новый случай заболевания, из них 5 — у одесситов, 16 — у жителей районов области.

По данным на утро 4 июня, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 25 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 24 — жители Одессы.

Отмечается, что за прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 17 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет. В состоянии средней тяжести находится 21 пациент.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка— девочка в возрасте 8 лет в удовлетворительном состоянии находится дома на самоизоляции под наблюдением педиатра. Ещё восемь детей с положительным тестом на COVID-19 продолжают амбулаторное лечение.

За последние сутки получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у семи жителей Одессы. В числе выздоровевших — три одесситки возрастом 58, 61 и 82 года, а также четыре медика: врач городской клинической инфекционной больницы, старший лаборант горбольницы №10, врач областной клинической больницы и преподаватель Одесского национального медуниверситета.



К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 95 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 127 одесситов.

Как сообщала Одесса News, По данным на утро 4 июня, в Украине подтверждено 25 411 случаев COVID-19, из них 11 042 выздоровели, 747 умерли (+12 за сутки). За последние сутки лабораторно подтверждено 588 случаев.