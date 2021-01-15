Вновь вандализм в Одессе: разбит памятник партизанам

На окраине Одессы, в Сквере партизанской Славы, расположенном между улицами Горизонтальной, Нескучной, Бородинской и Аркаса, вандалы разбили памятник партизанам.
Об этом акте вандализма сообщили в КП «Сервисный центр» в Facebook.
Отмечается, что неизвестные разбили памятный знак, установленный 5 лет назад в память о партизанах, в частности, повалили гранитную плиту с надписью «Партизанская слава».
Работники коммунальных служб поставили плиту на место и убрали памятник от снега.
Как сообщала Одесса News, в первые дни нового года в Одессе руками вандалов повреждены мини-скульптуры — на Приморском бульваре мини-копия Одесской мэрии, кот-сфинкс под Тёщиным мостом, девушка, фотографирующая кота, на Ланжероновской улице.
Фото: Facebook