Вновь вандализм в Одессе: разбит памятник партизанам

На окраине Одессы, в Сквере партизанской Славы, расположенном между улицами Горизонтальной, Нескучной, Бородинской и Аркаса, вандалы разбили памятник партизанам.

Об этом акте вандализма сообщили в КП «Сервисный центр» в Facebook.

Отмечается, что неизвестные разбили памятный знак, установленный 5 лет назад в память о партизанах, в частности, повалили гранитную плиту с надписью «Партизанская слава».

Работники коммунальных служб поставили плиту на место и убрали памятник от снега.

Как сообщала Одесса News, в первые дни нового года в Одессе руками вандалов повреждены мини-скульптуры — на Приморском бульваре мини-копия Одесской мэрии, кот-сфинкс под Тёщиным мостом, девушка, фотографирующая кота, на Ланжероновской улице.

Фото: Facebook