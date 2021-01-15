Под Одессой контейнеровоз столкнулся с джипом, есть жертвы

Утром 14 января на трассе Одесса-Черноморск произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Черноморске, с. Бурлачья Балка, на улице Центральной, произошло ДТП и требуется помощь по извлечению пострадавшего из автомобиля.

«По прибытию на место происшествия спасателями было установлено, что водитель легкового автомобиля «KIA MONAVE» не справился с управлением и въехал в грузовой автомобиль», — говорится в сообщении.

От столкновения у внедорожника полностью разбита передняя часть и сплющен салон. Водитель оказался зажатым. Работники ГСЧС с помощью спасательного оборудования, срезали передние и задние стойки автомобиля, извлекли потерпевшего мужчину и передали его карете скорой помощи. Однако вскоре он скончался от полученных травм.

Как сообщала Одесса News, виновнику ДТП, произошедшего 5 января на перекрёстке улиц Разумовской и Мясоедовской в Одессе, избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области