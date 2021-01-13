Вандализм в Одессе начал свой отсчёт в новом году

В первые дни нового года в Одессе замечены случаи вандализма по отношению к мини-скульптурам, ставших любимыми у одесситов и гостей города.

Так, На Приморском бульваре вандалы испортили мини-копию Одесской мэрии, установленную для незрячих туристов. Как сообщил архитектурный блогер Олег Коваленко, у достопримечательности отбиты верхние части скульптур на крыше здания, десяток фрагментов крыши по периметру.

Неизвестные вандалы разбили скульптуру кота-сфинкса под Тёщиным мостом, сообщил одессит Борис Гройсман. В груди у скульптуры зияет огромная дыра. Её специально сделали из композитных материалов в 2018 году, чтобы у охотников за металлом не было желания украсть. Скульптуру котов-сфинсков создал скульптур Виктор Тиблевич. Арт-объект появился в рамках проекта «Город скульптур», получившего финансирование в рамках «Общественного бюджета».



Также сообщается, что вандалы отбили часть скульптуры на Ланжероновской улице. У девушки, которая фотографирует кота, отбили гаджет. Автор скульптуры Сергей Кудрявцев назвал композицию “Поколение Инстаграм”.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года неизвестные повредили скульптурную композицию под названием «Одесское время» в Городском саду Одессы.

Фото: Олег Коваленко, Думская, Первый городской,