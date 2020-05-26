Платёжки за электричество для населения разделят

Платёжки на электричество для населения разделят на поставку и транспортировку.

Об этом сказал в интервью «Бизнес.Цензору» глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк.

«Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждёт все сферы энергетики. Так работает энергетика во всех странах. Потому что транспортировка – это природная монополия, а поставка – это конкурентный рынок, и эти услуги должны предоставлять разные компании», — сказал Тарасюк.

Как сообщала Одесса News, 1 января 2020 года были разделены платёжки за газ и на его транспортировку. По мнению потребителей, это привело к повышению конечной стоимости газа, хотя правительство рапортует об удешевлении голубого топлива для населения. Кабинет министров обещает, что в этом году стоимость электроэнергии для населения не повысится.