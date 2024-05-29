29 мая в Одессе запланированы аварийные отключения света в жилых домах

На 29 мая НЭК «Укрэнерго» отменил лимиты на потребление электроэнергии.

Как сообщает ДТЭК «Одесские электросети», целый день в Одессе и области поставка света не будет ограничиваться, «если не будет чрезвычайных ситуаций и роста дефицита электроэнергии».

Однако, некоторые жители ряда улиц в Одессе 29 мая таки будут без света, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы Южными РЭС по таким адресам: Бахчевая, 4-10, Бригадная, 54-101, Дмитрия Донского, 5/корп.12, Ивана Франко, 45, 47, 55, Неделина, 58-111, пер. 4-й Проектируемый, 5-7, пер. 5-й Проектируемый, 4, 6, 8, пер. Костеловской, 6/в/1,6в. Работы до 17:00.

Абрикосовая, 4-16, 45-53, 57-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Равенства, 88, 91, 98-104, 195, Айвазовского (Тимирязева), 34, Фонтанская дорога, 106/корп.37,40, пер. 1-й Равенства, 90, пер. Абрикосовый, 1 – 29, пер. Равенства, 92, пер. Янтарный 6-8. Работы до 19:00.

Центральные РЭС: Академическая, 5А, Зоопарковая, 3-21, Маршала Малиновского 79-131, Бабаджаняна, 42-54, Йозефа Прибика (Минская), 7-28, Святослава Рихтера, 122, 126, 128, 130, 1 , 1-16, пер. Гранатная, 2-8, пер. Граничный, 1-15, 25, 29, 35, пер. Малиновский, 7, Преображенская, 66, пер. Ониловой, 3-14, просп. Украинских Героев (Александровский просп.), 27, Троицкая, 45,47, Успенская, 62,64, 60, 89, 97, 99, 103, 105, сквер Старобазарный, 3, 7. Работы до 19:00.

Северные РЭС: Отечественная, 1, Испанская, 1-3, 8, Михаила Грушевского, 7, Парковая, 62-73, Почтовая, 17, 21, 27-37, 60, 64-68, 76, Самодеятельности, 1. Работы до 18:30.

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком можно здесь.

Фото: «Одесские электросети»/Facebook

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