В Украине 28 января стартует кодирование телеканалов на спутнике

На территории Украины со вторника, 28 января, начинается кодирование спутникового сингла рейтинговых телеканалов.

Всего планируется закодировать сигнал 23-х телеканалов: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНИАН, Бигуди, СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Оце, Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм, Украина, НЛО ТВ, Индиго и Эскулап ТВ, пишет Укринформ.

При этом предполагается, что около 40 региональных и нишевых телеканалов останутся в открытом доступе. Информационные и новостные каналы, в частности «5 канал», «24 канал», «Прямой», UA:Первый, кодироваться не будут.

С целью внедрения кодирования спутниковых телепрограмм четыре ведущих медиа-холдинга — «1+1 медиа», StarLightMedia, «Интер медиа групп» и «Медиа Группа Украина» — планируют передать права на спутниковую ретрансляцию провайдерам программной услуги Viasat и XtraTV. Соответственно, для просмотра спутниковых программ четырёх ведущих медиагрупп Украины необходимо будет вносить абонентскую плату указанным выше провайдерам программной услуги.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отмечает, что несмотря на свои предостережения относительно вероятности ослабления уровня информационной безопасности Украины, украинские медиагруппы всё же совместно решили вводить европейскую практику кодирования спутникового сигнала и, таким образом, усилить защиту своих авторских прав на телевизионный продукт, что будет способствовать борьбе с пиратством, а также развитию рынка платного телевидения.

Как объясняют эксперты, в частности, исполнительный директор и директор направления платного телевидения 1+1 media Ярослав Пахольчук, спутниковое кодирование является критически необходимым для отечественного медийного рынка, чтобы соответствовать общепринятым мировым стандартам дистрибуции контента. Так, закодированный телевизионный сигнал является гарантией защиты контента для его производителей и правообладателей на определённой и юридически закреплённой территории.

Согласно экспертным оценкам, на сегодня легально пользуются телеуслугами только 4% домохозяйств или 200 тысяч человек, тогда как количество нелегальных зрителей колеблется в пределах от 500 до 800 тысяч домохозяйств по всей Украине.