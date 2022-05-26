Одесса получила очередную помощь от города-побратима Марсель — внедорожник

Одесса получила очередную помощь от города-побратима Марсель — санитарный внедорожник Land Rover Defender.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, внедорожник будет перевозить раненых бойцов и уже передан 126-й бригаде территориальной обороны для работы на передовой.

«Этот медицинский автомобиль может перевозить бойцов в условиях бездорожья, что крайне важно. Спасибо Марселю за постоянную помощь Одессе», — прокомментировал заместитель Одесского городского головы Сергей Тетюхин.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года в Одессу прибыла очередная помощь из города-побратима Марсель — две машины скорой помощи, одна из которых вездеходна с соответствующим оборудованием и медицинской продукцией.

Фото и видео: «Одесса»

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