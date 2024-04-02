Одесса получила 6 тонн гуманитарной помощи от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)

В Одессу поступило 6 тонн гуманитарного груза Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что всего с начала вторжения город получил 33 гуманитарных груза в виде гигиенических наборов, медицинских принадлежностей, предметов личной гигиены, резервуаров и фильтров для воды, детских наборов и т.д.

«Также ЮНИСЕФ уже несколько лет помогает одесской мэрии создавать в городе систему, которая направлена на защиту ребёнка и отвечает его наилучшим интересам», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что 1 апреля 2024 года на Одесском вокзале заработало детское пространство «Вместе» от Укрзализныци и ЮНИСЕФ, в котором доступны бесплатные услуги для отдыха детей и поддержки их родителей и опекунов.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy.