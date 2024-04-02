Пограничники в Одесской области продолжают выявлять «уклонистов»

Пограничники в Одесской области продолжают вести борьбу с нарушителями государственной границы Украины.

По сообщению Госпогранслужбы, в марте пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 26-летнего злоумышленника, намеревавшегося переправить в приднестровский регион Молдовы своего товарища.

Отмечается, что мужчины познакомились через сеть Интернет во время онлайн-игр. Один из игроков предложил своему 24-летнему другу, жителю Винницкой области, что за 3 тыс. долларов США «всё организует» для его выезда за границу.

Винничанин, согласившись с условиями договорённости, прибыл в одно из приграничных сёл и поселился в гостинице.

«С наступлением ночи «глава нелегального туризма» должен был переправить своего «клиента» на лодке через Кучурганский лиман. Благодаря оперативной информации, реализацию заграничного «мореходства» удалось предотвратить, а двум товарищам придётся отвечать перед законом», — говорится в сообщении.

Относительно «туроператора» направлено сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», а на «заказчика тура» составлен протокол по ч.1 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Их дела направлены в суд.

А пограничники Белгород-Днестровского и Измаильского отрядов совместно с сотрудниками Нацполиции задержали 55-летнего жителя Одесской области в городе Рени с поличным, во время непосредственной передачи денег 26-летним «клиентом». Цена поездки в Молдову составляла 3,5 тысячи долларов США.

«В эту сумму, кроме сопровождения к границе, входило предоставление поддельной справки о трудоустройстве на одном из обществ города Измаил, которое занимается пассажирскими перевозками. Такой документ подтверждал цель проезда в контролируемом пограничном районе в пределах транзитного участка автодороги «Одесса-Рени»., — говорится в сообщении.

После того, как «клиент» на рейсовом автобусе добрался до Измаила, его встретил перевозчик и должен был доставить до государственной границы, вблизи одного из сёл Ренийской громады.

Но их планам помешали пограничники. Переправщик задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 900 тыс. грн.

Следственные действия продолжаются.

Одесса News информировала о задержании с помощью беспилотника пограничниками Подольского отряда в марте 2024 года трёх нарушителей, следовавших в направлении приднестровского региона Молдовы.

Фото: Госпогранслужба

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