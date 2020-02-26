Вместо Бабеля — Дереша, вместо Ахматовой — Карпу: библиотеки очистят от советчины

В Украине собираются изъять из библиотек книги, изданные в СССР, и заменить их на современные украиноязычные.

Об этом сообщила директор государственного учреждения «Украинский институт книги» Александра Коваль, пишет Страна. ua.

Она отметила, что более половины книг в украинских библиотеках были изданы в Советском Союзе.

«По статистике, в библиотеках хранится более 240 миллионов единиц документов. Это книги, периодика, ещё что–то. Вероятно, что более 50 процентов этих фондов — это книги, изданные до 1990 года, точно никто не знает. И меньше 20 процентов, которые изданы после 2000 года», — уточнила Коваль.



Она подчеркнула, что власти должны проводить аудит и «вычищать библиотеки от советского фонда». Такие меры помогут сделать библиотеки приятным местом для пребывания людей и «их коммуникации с литературой на украинском языке», — сказала Коваль.

Кстати. В 2016 году тогдашний президент Украины Порошенко подписал закон об ограничении ввоза в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». С 2017 года для ввоза в Украину печатной продукции необходимо получать разрешение Госкомтелерадио.

Как сообщала Одесса News, в 2019 году Госкомитет по телевидению и радиовещанию предоставил 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ изданий антиукраинского, с точки зрения Госкома, содержания, что составляет более 1 млн экземпляров книг.