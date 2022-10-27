Австралия передаст Украине ещё 30 бронемашин Bushmaster

Правительство Австралии приняло решение о передаче Украине ещё 30 бронемашин типа Bushmaster на фоне продолжающейся российской агрессии.

Об этом сообщает Укринформ со сссылкой на ABC News.

«С момента их прибытия (в Украину, – ред.) Bushmasters активно использовались Вооружёнными силами Украины. Президент Украины, министр обороны и посол просили об увеличении их доставок», – заявил глава Минобороны Австралии Ричард Марлс.

После получения Украиной 30 дополнительных Bushmaster общее количество бронемашин, отправленных в ВСУ, составит 90 единиц.

Также Австралия отправит после католического Рождества в Британию 70 своих военных, которые будут помогать с обучением украинских солдат.

«Наши солдаты примут участие в обширной учебной программе в Великобритании, чтобы помочь подготовить своих украинских товарищей к борьбе против неоправданной и незаконной агрессии России», — добавил Марлс.

Общая финансовая поддержка Австралией Украины сейчас превышает 655 миллионов австралийских долларов, в том числе 475 миллионов долларов, выделенных на военную помощь.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года первые 39 вагонов газового угля в качестве гуманитарной помощи из Австралии прибыли на ПАО «Центрэнерго».